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Genç’te güvenlik korucuları yemin etti

Bingöl’ün Genç ilçesinde 32 güvenlik korucusu düzenlenen törenle yemin etti.

BİNGÖL 30.09.2021, 10:59
Genç’te güvenlik korucuları yemin etti

Bingöl’ün Genç ilçesinde 32 güvenlik korucusu düzenlenen törenle yemin etti.

Genç ilçesinde görev yapacak olan 32 güvenlik korucusu, temel eğitimini tamamlayarak Genç İlçe Jandarma Komutanlığında yemin etti. Yemin törenine ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar, İlçe Emniyet Müdürü Ozan Gün, Genç İlçe Güvenlik Korucuları Başkanı Ciran Aran ve köy muhtarları ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, 32 güvenlik korucusunun yemin etmesi ile sona erdi.

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