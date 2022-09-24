Genç Kaymakamı Kaptanoğlu gençlerle bir araya geldi

Bingöl’ün Genç İlçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, gençlerle bir araya geldi.

Genç İlçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ’Gençlik Buluşmaları’ programı çerçevesinde, ilçedeki gençlerle bir araya geldi. İlçenin her mahallesindeki gençlerle buluşulacağı hedeflenen görüşmede, Kaymakam Kaptanoğlu fikir alışverişinde bulundu.

Gençleri dinleyen Kaymakam Kaptanoğlu, geleceğe dair beklenti ve planlardan söz etti. Sohbet ortamında geçen buluşmaya Kaymakam Kaptanoğlu’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar, İlçe Emniyet Müdürü Ozan Gün, Gençlik ve Spor Müdürü Engin Dağ ve birçok kurum amiri katıldı.

Gençlik Buluşmaları programının ilçede periyodik olarak devam edeceği bildirildi.