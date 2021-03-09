FKA, Mart toplantısı Bingöl’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Bingöl’de yapıldı.

FKA’nın 2021- 2023 Dönemi Sonuç Odaklı Programların Yönetim Planlarının değerlendirmesinin görüşüldüğü toplantı Bingöl’ün ev sahipliğinde İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya FKA Dönem Başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık,Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, İllerin İl Genel Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan dönem başkanı Elazığ Valisi Erkaya Yırık,"Bugün bölgemizdeki yerel aktörlerinin kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanması amacıyla tasarlanmış ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sağlayacak 2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberini toplantımızda değerlendireceğiz. Yine aynı zamanda stratejik olarak belirlenmiş kalkınma planlarına uygun şekilde belirli bir tema, sektör, veya mekânda hazırlanan ve nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan alt program proje ve faaliyetleri içeren çalışma programları da inşallah bu toplantımızda 2021- 2023 Dönemi Sonuç Odaklı Programların Yönetim Planlarının değerlendirmesini yapacağız. Aynı zamanda 2020 Yılı Faaliyet Raporunu da görüşeceğiz. Ve Yukarı Fırat Havzası Tanıtım ve Markalaştırma Vizyonu adı altında, son yıllarda bölgemizde turizme dönük tanıtım ve turizm faaliyetleri ile birlikte gelecek planlamalarını görüşecek ve bu bölgede yaşayan yazılım ve bilişime ilgi duyan gençlerimizin de önünü açacak, onlara geleceğe dönük yetiştirmelerini sağlayacak Ön Enerji Etüdü faaliyeti ve kooperatifçilik faaliyetleri hakkında da bilgiler sunulacak”dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.