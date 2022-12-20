Engeller, ‘Sosyal Yaşam Merkezi’nde aşılacak

Bingöl’deki engelli bireyler, belediye tarafından hizmete sunulan Sosyal Yaşam Merkezi’nde engelleri aşacak.

Bingöl Belediyesi tarafından tamamlanıp faaliyete sunulan Sosyal Yaşam Merkezi, engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmasında önemli bir rol oynayacak. Merkeze bağlı Selahaddin Eyyub-i Mahallesi’nde hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezi, teorik eğitimlerin yanı sıra ebru sanatı, giyim, bilgisayar, satranç, masa tenisi, halk oyunları, el sanatları gibi birçok alanda engelli bireylere hizmet sunacak.

Engelli bireyler için burayı sıcak bir yuvaya dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Bingöl Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Koordinatörü Bahattin Tüz, Başkan Erdal Arıkan’ın desteğiyle birçok alanda çalışma yapacaklarını belirtti.

Sosyal Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Tüz, “Bingöl Belediyemize bağlı engelsiz yaşam merkezi, burada engellilerin sosyal hayata katılımı konusunda destek olacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buraya gelen engelli birey sosyal, kültür, spor, sanat ve benzeri çalışmalarla beraber günlük süreci geçirecek. Burada kütüphanemiz, sportif alanlarımız, ebru sanatı, giyim, bilgisayar, satranç, masa tenisi, halk oyunları, el sanatları ve bakır işlemeciliği gibi alanları yapmayı planlıyoruz ve açacağız bu kursularımızı. Hali hazırda masa tenisi, bilgisayar, giyim kursumuz aktif durumda. Buraya gelen engelli birey, bir gününü burada geçirecek, sıkılmayacak ve iyi bir aile ortamı oluşturacağız. Başkanımız Erdal Arıkan’ın da desteğiyle, engelli arkadaşlarımız burada engelleri aşacak” şeklinde konuştu.