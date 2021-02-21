Son Dakika
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Tokat Bld. Plevne: 2
Axa Sigorta Efeler Ligi 29. hafta karşılaşmasında Tokat Bld. Plevne Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
BİNGÖL 21.02.2021, 21:17
2
Axa Sigorta Efeler Ligi 29. hafta karşılaşmasında Tokat Bld. Plevne Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bingöl Solhan Spor: Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Radzıvon Mıskevıch, Burak Hazırol (L)
Tokat Bld. Plevne: Matthew Alvaro West, Da Silva Filho Gracıano, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Abdullah Cam, Yusuf Özdemir, Furkan Aydın, Cansın Hacıbekiroğlu, Özgür Türkmen, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Jonas Waale Kvalen
Setler: 25-19, 19-25, 35-33, 23-25, 15-13Süre: 152 dakika (30, 28, 43, 31, 20)