Son Dakika
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Ziraat Bankkart: 3
Axa Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
BİNGÖL 18.11.2020, 18:01
3
Axa Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Hakan Polat, Burak Hazırol(L)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Maarten Van Garderen, Cafer Kırkıt, Bedirhan Bulbul, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Arslan Eksi, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Yusuf Eken Setler: 28-26, 22-25, 26-24, 22-25, 15-10Süre: 142 dakika (32, 30, 33, 31, 16)