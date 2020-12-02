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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3
Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
BİNGÖL 02.12.2020, 17:04
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Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Burak Hazırol (L)
Altekma: Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Hüseyin Sahin, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Mehmet Özbek, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Yunus Emre Tayaz
Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25Süre: 151 dakika (27, 32, 28, 64)
7°
parçalı bulutlu
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