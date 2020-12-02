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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

BİNGÖL 02.12.2020, 17:04
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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı’nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Burak Hazırol (L)

Altekma: Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Hüseyin Sahin, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Mehmet Özbek, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Yunus Emre Tayaz

Setler: 21-25, 25-23, 21-25, 22-25

Süre: 151 dakika (27, 32, 28, 64)
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