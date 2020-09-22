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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3

SOLHANSPOR-ARKASSPOR

BİNGÖL 22.09.2020, 15:29
2
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Arkas Spor’u konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, İlker Esin, Burak Baturalp Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Matic, Jay Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, J.Paulo P.Bravo (L) Mirza Lagumdzija, Julien Winkelmuller, Mustafa Cengiz

Setler: 17-25, 22-25, 7-25

Süre: 84 dakika (28, 30, 26)

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