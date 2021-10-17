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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3
Axa Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor’u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
BİNGÖL 17.10.2021, 16:15
Axa Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor’u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Dur, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Radzivon Miskevich, Burak Hazırol (L)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Nicholas Hoag, Burak Çevik (L), Mirza Lagumdzıja, Enes Ali Ay, Efe Madıracı, Daniel James Mcdonnell, Bertuğ Öndeş, Candido Gabriel Da Silva, Caner Dengin (L), Mustafa Cengiz
Setler: 18-25, 22-25, 20-25
Süre: 78 dakika (23, 27, 28)