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Dere yatağına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında dere yatağına gizlenmiş 2 kilo 26 gram toz esrar ele geçirildi.
BİNGÖL 27.01.2023, 15:44
Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında dere yatağına gizlenmiş 2 kilo 26 gram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında dere yatağı içerisine saklanmış vaziyette 2 kilo 56 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği açıklandı.