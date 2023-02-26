Depremzede çocuklar için film etkinliği düzenlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, depremzede çocuklara yönelik film izleme etkinliği düzenlendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi, afet bölgelerinden ilçeye gelen depremzede ailelere ve çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Psikososyal Destek ekibi, çalışmalar çerçevesinde çocuklara yönelik film izleme etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Rumeysa Öğüt, “Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi bizlerde ilk andan itibaren depremin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek umudu ile sahada olmaya devam ediyoruz. Psikososyal destek ekibimiz ile birlikte depremden etkilenerek ilçemize gelen ailelerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit edip ilgili kuruluşlara yönlendiriyor, psikolojik durum değerlendirmeleri yaparak danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın en kısa zamanda günlük rutinlerine dönmelerine katkı sunacak destekleyici ve güçlendirici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken Psikoloji biliminin ışığında sanatın ve sporun iyileştirici etkisinden yararlanıyoruz. Kültür merkezimizin desteği ile okul öncesi dönemindeki çocuklarımız ile masal ve resim saati düzenledik. Oyunlar oynadık. Bugün de belediyemiz işbirliği ile çocuklarımızla bir araya gelerek mısır patlattık, film izledik, şarkılar söyleyip oyunlar oynadık. Tek bir amacımız var, yaralarımızı birlikte sarmak. Etkinliklerimiz tüm yaş gruplarını içerecek şekilde devam edecek. Deprem bölgesinden gelen tüm ailelerimizi çocukları ile etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.