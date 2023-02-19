Depremde hasar gören iki okulda taşımalı eğitime geçildi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Bingöl’deki iki okul hasar aldı, bu okullarda taşımalı eğitime geçildiği açıklandı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, çevre illerde olduğu gibi Bingöl’de de kamu kurumlarında ve okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bingöl’de yapılan çalışmalarda, merkezde bir ve Genç ilçesindeki bir okulda eğitim öğretime devam edilmemesi kararı alındı. Öğrencilerin taşıma eğitime alındığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ilimiz genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Bu çerçevede, okullarımız öncelikli olmak üzere kamu kurumlarına ait yapılarda sürdürülen çalışmalarda, merkez ilçede Güveçli İlkokulu/Ortaokulu ve Genç ilçesinde Çaybaşı İlkokulu dışındaki tüm okullarımızın eğitim-öğretim için uygun olduğu rapor edilmiştir. Adı geçen okullarımız taşımalı eğitime alınmış olup, öğrencilerimizin eğitim öğretime devamı bu uygulama ile sağlanacaktır” denildi