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Çocuklar bowling ve yüzme havuzunda doyasıya eğlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenlenen bowling ve yüzme etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

BİNGÖL 21.08.2022, 11:42
Çocuklar bowling ve yüzme havuzunda doyasıya eğlendi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde düzenlenen bowling ve yüzme etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından dez avantajlı bireylere yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede sosyal merkezi personelleri, ilçede yaşayan çocukları bowling ve olimpik yüzme havuzu etkinliğine götürdü. Çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi vere Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, “Çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar geleceğimizin teminatlarıdır. Bakanlığımız hizmet modellerinden olan Çocuk Hizmetleri olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata atılmaları çerçevesinde vatanına, milletine ve ülkesine hayırlı birer birey olmaları yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü her fırsatta çocuklarımıza hissettirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte etkinlik düzenledik. Bowlik, karaoke ve olimpik yüzme havuzunda etkinlikler yaptık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk tarif edilemez bir duygu” dedi.

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