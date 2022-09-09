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Çiftçilerin makineleri kontrol edildi
Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe ile verilen makine ve ekipmanların kontrolleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.
BİNGÖL 09.09.2022, 14:30
Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe ile verilen makine ve ekipmanların kontrolleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.
Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda kentteki çiftçilere yüzde 50 hibe ile makine ve ekipman desteğinde bulunmuştu. Makine ve ekipman desteğinden yararlanan çiftçilere yönelik, İl Müdürlüğü teknik personellince kontroller gerçekleştirildi. Teknik personeller hem makineleri kontrol etti hem de ekipmanlar konusunda çiftçileri bilgilendirdi.
Gerçekleşen kontrollerin periyodik olarak devam edeceği de bildirildi.
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