banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
Elon Musk’a karşı kripto para yaptılar
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
84 milyon tek yürek İstiklal Marşı okuyacak!
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu açıklaması: Üzgünüm
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi
CHP'nin dezenfektan önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

BİNGÖL 19.05.2021, 10:32
Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Hanlar Bölgesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayılması için araziye çıkarılan büyükbaş hayvanlardan biri, bataklık kısma girerek çamura saplandı. Sahibi, ineği uğraşlar sonucu çıkaramayınca İtfaiyeden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan çıkardı.

Sahibine teslim edilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yorumlar (0)
22°
açık