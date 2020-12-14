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Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi
Bingöl’de bir kişi, yol kenarında yaralı bulduğu yabani ördeğin uçamayacağını öğrenince sahiplenerek bakımını üstlendi.
BİNGÖL 14.12.2020, 15:40
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Bingöl’de bir kişi, yol kenarında yaralı bulduğu yabani ördeğin uçamayacağını öğrenince sahiplenerek bakımını üstlendi.
Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyü mevkiinde aracıyla seyir halinde olan Emre Karakaya, yol kenarında yabani bir ördeğin çırpındığını fark etti. Yaralı ördeğini aracına alıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getiren Karakaya, burada ördeğin bakımını yaptırdı ancak yaranın kemikleştiğini ve artık uçamadığını öğrendi. Bunun üzerine hayvanı sahiplenen Karakaya,ördeği evine götürdü.Olayı anlatan Emre Karakaya, “Araçla köyden geliyordum. Yolun kenarında ördeğin çırpındığını gördüm. İndim, baktım yabani bir ördek. Yaralıydı kanadından yaralanmıştı. Tarıma getirdim ve tedavisi yapıldı. Yarası kemikleştiği için uçamayacakmış bundan sonra. Bende bakımını üstlendim eve götüreceğim” dedi.
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