Bingöl’e sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl ve çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

25 Mart ile 26 Mart tarihi aralığında beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, oluşması muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi durumlara karşı da tedbirler olunması gerektiği bildirildi.