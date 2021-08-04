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Bingöl’deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

BİNGÖL 04.08.2021, 12:10
Bingöl’deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber veren köy sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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