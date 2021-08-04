Son Dakika
Bakan Muş, yangın söndürme cihazlarında fiyat artırımına giden fırsatçıların cezalandırılacağını duyurdu
Bingöl’deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bingöl’ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
BİNGÖL 04.08.2021, 12:10
Bingöl’ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber veren köy sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.