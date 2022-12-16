Bingöl’deki yabancılara, “Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi” verildi

Bingöl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce, kentte yaşayan yabancılara ’Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi’ verildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, yasal kalış hakkına sahip yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacı ile çeşitli eğitimler veriliyor. Bu çerçevede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda ’Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi’ verildi. Eğitimde Türkiye’nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık konuları anlatıldı.