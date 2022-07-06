Bingöl’deki okullarda LGS tercih danışmanlık büroları kuruldu

Bingöl’de merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih danışmanlığı büroları kuruldu.

2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki tüm ortaokullarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde (LGS) tercih danışmanlığı birimleri kuruldu.

Konu hakkında bilgi verene İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Bilindiği gibi ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için tercihler 04-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. İlimizde öğrencilerimizin sağlıklı bir tercih yapmaları için tüm ortaokullarımızda Rehberlik Araştırma Merkezimizde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz bünyesinde rehber öğretmenlerimizden oluşan komisyonlar kuruldu. Öğrencilerimiz bu komisyonlarımızdan rehberlik hizmeti alarak sağlıklı tercih yapma konusunda destek alabileceklerdir. Öğrencilerimiz sınavla öğrenci alan okullara belirlenen kontenjanlar, puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecekler. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam, devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir” dedi.