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Bingöl’deki kros yarışmasında 289 sporcu ter döktü

Bingöl ev sahipliğinde düzenlenen okullar arası kros yarışmasına 17 ilden 289 sporcu ter döktü.

BİNGÖL 08.01.2022, 14:55
Bingöl’deki kros yarışmasında 289 sporcu ter döktü

Bingöl ev sahipliğinde düzenlenen okullar arası kros yarışmasına 17 ilden 289 sporcu ter döktü.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası yıldızlar ve gençler kros yarışmaları düzenlendi. Bingöl Üniversitesi Dağlık alan parkurunda gerçekleştirilen yarışmaya, 17 ilden 289 sporcu katıldı. Kıyasıya rekabetin oluştuğu yarışmalarda sporcular, ağır zemine aldırış etmezken 2 bin, 3 bin ve 5 bin metrelik parkurları koştu. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları verildi. Dereceye giren okul takımlarının, 26 Şubat’ta Adana’da düzenlenecek olan okullar arası Türkiye Kros Şampiyonasına katılacağı bildirildi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Bingöl Atletizm Temsilcisi Osman Orman, “Bugün burada 17 ilden 289 sporcunun katılımıyla okul sporları kros grup yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmayı düzenlememizde ki en büyük etkenlerden bir tanesi, ilimizin gerek iklim şartları gerekse de coğrafi konumu bakımından dolayı önemli bir yere sahip olmasıdır. Burada çok güzel bir ortamda çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon sonunda ferdi ve takım sıralamasında ilk 3’e giren takım ve sporcularımız ilimizi ve illerini Türkiye Şampiyonasında temsil edeceklerdir. Böylesi güzel ve büyük bir organizasyona imza attığımız içinde kıvanç duyuyoruz. İnşallah bu organizasyonların artması en büyük temennimizdir” dedi.

Takım halinde birinci oldukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Demir, “Bugün Bingöl’de yapılan okullar arası grup yarışmalarında Bitlis ekibi olarak birinci olduğumuz için çok mutluyum. Finallerde ilimizi daha iyi temsil edeceğime de inanıyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Arzu Güçlü ise “Bugün atletizm yarışmaları için Bingöl’e geldik ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonlarına katılmaya hak kazandık. Yarışmada ter döken herkesin ayağına sağlık” diye konuştu.

Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan sporculardan Murat Yaman da, “Van Çaldıran Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu olarak yarışmaya katıldık ve yarışmayı üçüncü tamamladık. Allah’ın izniyle Türkiye finallerinde de büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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