Bingöl’de yurt öğrencileriyle tatbikat yapıldı

Bingöl AFAD İl Müdürlüğü, erkek öğrenci yurdunda deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2021 Afet Eğitim Yılı eğitimleri, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki Özel Kale Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdunun öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik afet farkındalık eğitimi verdi. Bilgilendirmelerin ardından öğrencilerle birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi.