Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Diyanet İşleri Başkanlığı milletimizin gönül rahatlığı ile güvendiği bir kurumdur”
Bingöl’de yol çalışmaları sürüyor
Bingöl Belediyesi, kent merkezinde araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
BİNGÖL 31.10.2022, 12:12
Bingöl Belediyesi, kent merkezinde araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent merkezinde araç trafiğini rahatlatacak çalışmalara devam eden Bingöl Belediyesi ekipleri, merkez Eğitim Caddesi’nde yol genişletme ve yürüyüş yolu için de kolları sıvadı. Yeni belediye hizmet binasının yanındaki mevcut yolları genişleten belediye, şimdi de bağlantı yolu olan İnönü Mahallesi Eğitim Caddesi’ndeki yolda çalışma başlattı. Kültür Parkı alanında çalışma yapan ekipler, hem yolu genişleterek sürücülerin rahatlamasını sağlayacak hem de yayalar için yürüyüş yolu yapacak.
Ekipler, çalışmanın kısa süre içinde tamamlanıp hizmete sunulacağını bildirdi.