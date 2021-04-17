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Bingöl’de yoğun olan caddeler kısıtlamayla sessizliğe büründü

Bingöl’de hafta içi yoğun olan cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

BİNGÖL 17.04.2021, 13:44
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Bingöl’de yoğun olan caddeler kısıtlamayla sessizliğe büründü

Bingöl’de hafta içi yoğun olan cadde ve sokaklar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de korona virüsle mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli iller arasında olan Bingöl’de Ramazan ayında ülke genelinde olduğu gibi dün akşam saat 19.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Devam eden sokak kısıtlamasında kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldı. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak denetleme yapmaya başladı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin düzenli olarak süreceği belirtildi. Ayrıca herkesin kısıtlama kararına uyarak mücadeleye destek vermesi istendi.
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