Bingöl’de yeni eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı bilgilendirme ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe müdürlerine büyük görevler düştüğünü belirtti. İlçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yücel, faaliyetlerin yürütülmesinde ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli hassasiyetin gösterileceğine inandığını söyledi.

Toplantı, okul ve kurumların sene başı işlemleri, taşıma merkezleri, okul ve kurum tadilat, onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile LGS analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, YKS sonuçlarının değerlendirilmesi, ortaöğretim okullarında nakil iş ve işlemlerinin takip edilmesi işlemlerinin değerlendirilmesiyle son buldu.