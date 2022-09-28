Bingöl’de yavru kediler telef edildi

Bingöl’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yavru kediler telef edildi.

Merkeze bağlı İnalı Mahallesi’nde bir vatandaş kötü kokuların geldiği noktaya gitti. Gittiği yerde birkaç yavru kedi ölüsü ile karşılaşan şahıs, durumu kayda aldı. Yavruların kim yada kimlerce telef edildiği bilinmiyor.