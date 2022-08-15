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Bingöl’de yanan büfe kullanılmaz hale geldi
Bingöl’de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi.
BİNGÖL 15.08.2022, 14:11
Bingöl’de gece saatlerinde çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, merkeze Saray Mahallesi devlet hastanesi yanında bulunan büfede, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görev çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büfe kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.