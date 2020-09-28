Bingöl’de yağışlar öncesi mazgallar temizlendi
BİNGÖL’DE BİSKİ EKİPLERİ, İL GENELİNDEKİ MAZGAL VE KANALİZASYON RÖGARLARINI TEMİZLEYEREK İÇLERİNDE BİRİKEN HAFRİYAT, KÂĞIT, MİL, ÇAKIL VE İZMARİT GİBİ MADDELERİ TOPLADI.
Bingöl’de kent genelindeki mazgal ve kanalizasyon rögarlarının temizlenerek içlerinde biriken hafriyat, kâğıt, mil, çakıl ve izmarit gibi maddelerin toplandığı bildirildi.
Bingöl Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BİSKİ) ekipleri, yağmur suyu alt yapısını temizleyerek sonbahar yağışları sonrası oluşabilecek tıkanıklıklara karşı önlemlerini aldı.Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mazgallar çöp birikintilerinden temizlenirken, kullanıma bağlı deforme olmuş mazgalların yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, il genelinde yapılan mazgal temizliklerinin, yağış sonrası yollarda su birikimine ve taşkınlara sebebiyet vermemesi için gerçekleştirildiği belirtilerek, çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceği aktarıldı.
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