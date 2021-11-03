Bingöl’de Vali Ekinci başkanlığında kaymakamlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci Başkanlığında, kaymakamlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra Vali Yardımcıları Fatih Kaya, Abdullah Özübek ve Muhammed Deniz Kılınç ile Adaklı Kaymakamı Emre Çifci, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya katıldı. Vali yardımcıları ve kaymakamlara söz verilerek ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, korona virüs tedbirleri ve denetimleri ile ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Ekinci, kaymakamlardan korona virüs tedbir ve denetimleri başta olmak üzere, ilçelerin genel durumu, takip edilen projeler, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile yürütülen diğer faaliyetler ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

İlçelerin genel durumunun ele alınarak ayrıntılı şekilde analiz edilip değerlendirildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Ekinci, vatandaşlarca ulaşılabilinir olmanın, dile getirilen taleplerin sıkı takibinin ve ivedilikle yerine getirilmesinin önemine dikkat çekti. Eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Ekinci, tamamlanan yatırımlardan ve koordineli bir şekilde yaptıkları çalışmalardan dolayı Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara teşekkür etti.