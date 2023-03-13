Bingöl’de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları: 2 gözaltı

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 197 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde 08 Mart 2023 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamalarda uyuşturucu madde arama köpeği Okka’nın tepki vermesi üzerine araçta ve araçta yolcu olarak bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada toplam 197 gram toz esrar maddesi ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.