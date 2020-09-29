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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NCA YOL KONTROL NOKTASINDA BİR ARAÇ İÇİNDE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.

BİNGÖL 29.09.2020, 17:43
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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 8 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Yolçatı yol kontrol noktasında bir şüpheli şahsın kullandığı araç durdurulmuş olup yapılan arama sonucunda aracın koltuğunun altında 6 ayrı poşet içerisinde toplam 6 kilo 300 gram kubar, bir kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

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