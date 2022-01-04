Bingöl’de üreticilere 3 milyon lira destek verildi

Bingöl’de ORKÖY projesi kapsamında üreticilere 3 milyon 105 bin 829 lira kredi desteği sağlandı.

Bingöl’de ORKÖY projesi kapsamında, 49 ünite süt sığırcılığı, 26 ünite süt koyunculuğu ve 3 ünite fenni arıcılık olmak üzere toplamda 3 milyon 105 bin 829 lira kredi desteği sağlandı. 2022 yılında da yatırımların artarak devam edeceği bildirildi.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, ORKÖY projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde Bingöl’ün Kiğı, Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki 9 köyde 49 ünite süt sığırcılığı, 26 ünite süt koyunculuğu ve 3 ünite fenni arıcılık olmak üzere toplamda 3 milyon 105 bin 829 lira kredi desteği sağlanmıştır. Orman Köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza destek vererek sosyal ve ekonomik yönden yaşam şartlarını iyileştirmektir. 2022 yılında yapılacak olan yatırımlarda da süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu ön planda tutulacaktır” dedi.