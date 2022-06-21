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Bingöl’de üreticiler kene konusunda bilgilendirildi

Bingöl’de kenelere karşı bilgilendirilen hayvan üreticilerine ilaç dağıtıldı.

BİNGÖL 21.06.2022, 12:26
Bingöl’de üreticiler kene konusunda bilgilendirildi

Bingöl’de kenelere karşı bilgilendirilen hayvan üreticilerine ilaç dağıtıldı.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün üreticilere yönelik eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile sağlık personelleri, merkeze bağlı Sütgölü köyünde çiftçileri keneler konusunda bilgilendirdi. Ekipler ayrıca, toplantıda büyükbaş hayvanların kenelere karşı ilaçlanması amacıyla ilaç dağıtımını da yaptı.

Çiftçilere dönük eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

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