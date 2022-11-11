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Bingöl’de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

BİNGÖL 11.11.2022, 19:23
Bingöl’de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’de iki otomobil çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 SR 456 ile 12 AK 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

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