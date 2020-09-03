Bingöl’de terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi
BİNGÖL'ÜN ADAKLI İLÇESİ KIRSALINDA JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 20 ADET TÜP, ÇOK SAYIDA PİL VE MUHTELİF YAŞAM MALZEMELERİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Bingöl’ün Adaklı ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 adet tüp, çok sayıda pil ve muhtelif yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 02 Eylül 2020 tarihinde Adaklı İlçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 2 farklı sığınakta malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler 13 adet büyük boy tüp,7 adet küçük boy tüp,muhtelif sayıda büyük pil,
ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"denildi.
Açıklamanın devamında ise güvenlik güçlerinin, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.
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