Bingöl’de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil çalışan 300 kadına KADES uygulamasını tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınların telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

Jandarma personeli, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.