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Bingöl’de sosyal desteklerden yararlanan çocuklar doyasıya eğlendi

Bingöl’de Sosyal ve Ekonomik Destek (ODES) hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleri, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.

BİNGÖL 24.10.2021, 13:43
Bingöl’de sosyal desteklerden yararlanan çocuklar doyasıya eğlendi

Bingöl’de Sosyal ve Ekonomik Destek (ODES) hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleri, düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Okul Destek Projesi kapsamında ODES hizmeti ile desteklenen çocuklar için Çocuk Şenliği düzenlendi. Karşıyaka Mahallesi sentetik halı sahada düzenlenen şenliğe, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum müdür yardımcıları, aileler ve çocuklar katıldı. Yaklaşık 300 ailenin katıldığı şenlikte palyaço, Hacıvat-Karagöz, judo, karate, badminton ve şişme oyun alanlarıyla çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocukların düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendiğini belirten Vali Yardımcısı Fatih Kaya, “Çocuklarımız burada eğleniyorlar, güzel vakitler geçiriyorlar. Onlar için hazırlamış olduğumuz organizasyonlara katılıyorlar. Bir gün de olsa havanın da güzel olması hasebiyle çok güzel vakit geçiriyorlar. Bakanlığımızın birçok hizmetinde olduğu gibi çocuklarımıza yönelik hizmetleri fazlasıyla var. Bu kapsamda da biz Bingöl olarak çevre illerimiz ile beraber çocuklarımızın şenliğini tasarladık, düzenledik. İnşallah bu etkinliklerimiz de bundan sonra devam edecek. Geleceğimiz olan çocuklarımıza inşallah gülümsetecek bir gün yaşatacağız” dedi.

Şenlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Hiranur Polat, “Bugün Bingöl’de çocuk şenliği vardı. Hacıvat ve Karagöz’den şişme balona, judo ve karateye her şey çok güzeldi, çok eğlendik. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” şeklinde konuştu.

Palyaçolar ile güzel bir gün geçirdiklerini aktaran Neslihan Alkaç ise, “Bingöl’de çocuk eğlence şenliği vardı, çok güzel geçti. Palyaçolar, her şey vardı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” diye konuştu.

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