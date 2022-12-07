Bingöl’de ’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ projesi

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, ’Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ projesi toplantısı düzenlendi. Online olarak gerçekleşen toplantıya kent genelindeki okul müdürleri de katıldı. Yeşilay çalışmalarının önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, bu çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Okul sporlarına katılımın arttırılması gerekiyor. Bingöl, okul sporlarına katılım oranlarına göre 81 il arasında 74. sırada. Öğrencinin gelişimi sadece akademik değil sanatsal ve sportif anlamda da desteklenmesi gerekiyor" dedi.