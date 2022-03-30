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Bingöl’de Ramazan ayı öncesi fiyat denetimi
Bingöl’de Ramazan ayına birkaç gün kala ekipler tarafından market denetimleri gerçekleştirildi.
BİNGÖL 30.03.2022, 13:22
Bingöl’de Ramazan ayına birkaç gün kala ekipler tarafından market denetimleri gerçekleştirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerince kent merkezinde marketlerde denetleme çalışması yapıldı. Ekipler, şehir genelindeki işletmelerde stokçuluk, fahiş fiyat, ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.
Denetimlerin Ramazan ayında da kararlılıkla süreceği vurgulandı.