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Bingöl’de pazarda kurbanlar alıcılarını bekliyor

Bingöl’de kurban pazarında kırsaldan getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor.

BİNGÖL 07.07.2022, 23:22
Bingöl’de pazarda kurbanlar alıcılarını bekliyor

Bingöl’de kurban pazarında kırsaldan getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor.

Kurban Bayramı’na iki gün kala, canlı hayvan pazarlarındaki kurbanlıklar alıcılarını beklemeye devam ediyor. Kırsal alanlardan getirilen büyükbaşların fiyatları 15 ile 25 bin TL, küçükbaş hayvanların fiyatları da 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Üreticiler, bayramın son gününe kadar kurbanlıkların alıcılarını beklediğini belirtti. Yaklaşık 10 gündür pazarda olan üreticilerden Serdal İşeri, “10 gündür buradayız ve 3 tane düve satmışız. Fiyatlarımız normaldir. 15 bin TL’den başlayan fiyatlar” dedi.

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