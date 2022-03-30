Bingöl’de park alanlarına zarar veriliyor

Bingöl’de kentin farklı noktalarında bulunan parklar, bir kez daha şehir magandalarının saldırına uğradı. Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan kentteki park ve bahçelerin yenileme çalışmalarına hız verirken, diğer yandan da çevre düşmanlarıyla mücadele ediyor.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, kent genelinde bulunan parkların kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğratıldığı belirtildi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek için tercih ettiği parkların, bir kez daha şehir magandalarının saldırısına uğradığı ifade edilen açıklamada, oturma bankların yakılıp yıkıldığı, oyun grupları, kamelyalar ve aydınlatma sistemlerine büyük çaplı zarar verildiği vurgulandı.

"Onarım çalışmaları hızlandırıldı"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce tespit edilen tahribatların hızlıca onarıldığı belirtilen açıklamada, ortak yaşam alanlarına topyekûn sahip çıkılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, tüm parklarımızı günlük kontrol ederek, tahrip edilen alanları düzenli bir şekilde onarıyor. Bilinçsiz çevrelerce yakılan oturma grupları, çalınan salıncak, musluk ve çöp kovalarının hızlı bir şekilde onarılarak yenileniyor” denildi.

Başkan Arıkan, duyarlılık çağrısı yaptı

Park ve yeşil alanlarda oluşturulan tahribatlara tepi gösteren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. Kentin farklı noktalarındaki parklarda hoş olmayan görüntülerle karşılaştıklarını kaydeden Başkan Arıkan, şöyle konuştu:

"Yapılan iyilik ve güzellikleri yok etmeye çalışan zihniyeti esefle kınıyorum. Ortak alanlarımıza verilen zarara anlam veremiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğuna engel olan, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, kamu malına zarar vermekten keyif alan bu vandallara hep birlikte dur diyeceğiz. Yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Onlar kırdıkça bizler onaracağız, onlar tahrip ettikçe, bozdukça, yağmaladıkça bizler daha iyisini, daha güzelini inşa edeceğiz. Lütfen parklarımıza zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz güvenlik güçlerimize haber verelim. Ortak yaşam alanlarımıza el birliğiyle sahip çıkalım.”