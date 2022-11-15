Bingöl’de otomobilin çarptığı zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti

Bingöl’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı zihinsel engelli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Ilıcalar beldesi karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 69 AP 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen engelli Ersin Ökçün’e çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Ersin Ökçün, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ersin Ökçün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.