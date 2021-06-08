banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!

Bingöl’de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

BİNGÖL 08.06.2021, 13:54
Bingöl’de otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yedisu ilçesi Döşengi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. O. H. yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil ile H. Y. idaresindeki traktör çarpıştı. Kazada, otomobil şarampole yuvarlanırken, 4 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık