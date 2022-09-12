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Bingöl’de otluk yangını
Bingöl’ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
BİNGÖL 12.09.2022, 20:12
Bingöl’ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Olay, Genç ilçesindeki Çamlık mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, belediye ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle yangını büyümeden söndürdü.
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