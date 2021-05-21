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Bingöl’de orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönümlük alan yandı.

BİNGÖL 21.05.2021, 15:39
Bingöl’de orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönümlük alan yandı.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Doludere köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 10 yangın söndürme işçisi, 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı bölgeye sevk edildi.Yangın yöre halkının da desteğiyle ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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