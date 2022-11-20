Bingöl’de okulların deprem performans analizleri yapılacak

Bingöl’de riskli okulların tespiti ve deprem performans analizlerinin yapılacağı bildirildi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, riskli okulların tespiti ve deprem performans analizlerini yapacak olan Fırat Üniversitesi Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. K.Esat Alyamaç ile bir araya geldi. Yücel kentteki 51 okulda deprem analizi yapılacağını aktardı.

Kentteki 51 okulda deprem analizi yapılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilimiz genelindeki 51 okulumuzda deprem performans analizleri yapılarak yıkılması ya da güçlendirilmesi gereken okullar tespit edilecek. Yapılan deprem performans incelemelerinin ardından hazırlanan raporlar doğrultusunda öğrencilerimizin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için yapı yıkılması gerekiyorsa yıkılacak, onarım yapılması gerekiyorsa onarımı yapılacaktır” dedi.

Yücel, Bingöl’ün deprem kuşağında olmasından dolayı söz konusu çalışmaların en kısa sürede bitireceklerini aktardı.