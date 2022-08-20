Bingöl’de okullar yeni eğitim yılına hazır

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kent genelinde okullarda incelemelerini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, özel öğrencilere tam donanımlı eğitim ortamı sağlayan Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret eden İl Müdürü Halil Yücel, uygulama evi, müzik uygulama alanı, görsel sanatlar atölyesi, engelsiz oyun alanı, spor salonu, bahçe ve hayvan bakım uygulama alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Yücel, “Bakanlığımızın tüm detaylarıyla kullanıma hazır hale getirdiği uygulama evinde kişisel bakım ve temizlik becerileri, çeşitli ev araç-gereçleri kullanımını, ev temizliği ve düzeni, mutfak becerileri gibi konularda özel öğrencilerimizin bağımsız yaşama hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Okulumuz bahçe ve hayvan bakım uygulama alanlarını oluşturarak çok güzel bir çalışmaya imza atmış, özel öğrencilerimizin hayvan sevgisini eğitim ortamında da yaşamasına imkân sağlanmış” dedi.

Okuldaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Yücel, özel öğrencilerin eğitimi için farklı ortamlar oluşturan okul yönetimine teşekkür etti.