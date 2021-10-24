Bingöl’de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, kent genelindeki eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğrencilerini trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri eğitim sonrası çocuklara boyama kitapları, çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verdi.

Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.