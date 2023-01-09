Bingöl’de nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Bingöl’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, tehdit-şantaj suçlarından gibi suçlardan gözaltına alınan şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, tehdit-şantaj suçlarından U.A. isimli şahsın yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın adresinde yapılan arama sonucunda çok sayıda başka şahıslar adına düzenlenmiş banka kartları ve sim kartlara el konulmuş olup şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.