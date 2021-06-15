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Bingöl’de nesli tükenme tehlikesinde olan “Oklu Kirpi” görüntülendi

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olan koruma altında bulunan “Oklu Kirpi” görüntülendi.

BİNGÖL 15.06.2021, 11:54
Bingöl’de nesli tükenme tehlikesinde olan “Oklu Kirpi” görüntülendi

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olan koruma altında bulunan “Oklu Kirpi” görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzyayla köyü kırsalında bir kişi, köpeklerinin tepki vermesi üzerine çalılık alanı kontrol etti. Kontrol edilen çalılıktan seslerin geldiği yerde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan “Oklu Kirpi” çıktı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kirpi bir süre sonra gözden kayboldu.
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